Nissan отозвал в России еще 106 тыс. машин из-за опасных пиропатронов

Японский автопроизводитель отзывает в России 106 тыс. машин моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trail из-за дефектов системы безопасности. 25 декабря концерн отозвал 127 тыс. автомобилей по той же причине

Фото: FotograFF / Lori

Nissan отзывает в России более 106 тыс. автомобилей моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trail. О решении автопроизводителя оповещает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года. По информации ведомства, причиной стала некорректная работа пиропатрона, который во время столкновения активирует подушку безопасности для переднего пассажира. Нитрат аммония, содержащийся в пиропатроне подушки, портится от воздействия атмосферной влаги. Это может разрушить корпус газогенератора подушки при срабатывании пиропатрона, а металлические фрагменты могут быть выброшены в салон.

Оповещение владельцев будет проведено по почте или телефону. Отзываемый агрегат будет заменен бесплатно.

25 декабря Nissan уже оповестил об отзыве более 127 тыс. автомобилей моделей Note и Tiida, проданных в России с августа 2008 года по август 2014-го. Автопроизводитель объяснил, что при проверке было обнаружено нарушение герметичности пиропатронов газогенераторов подушек безопасности производства компании Takata. Подобный дефект, говорилось в сообщении компании, может повлиять на корректную работу системы безопасности.