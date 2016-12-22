«Патриоты России» поддержали выдвижение Путина в президенты

Съезд непарламентской партии «Патриоты России» принял решение поддержать выдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии Геннадия Семигина.

По словам председателя, решение было принято единогласно. Своего кандидата партия решила не выдвигать. «Мы ко всем относимся с уважением, но любому здравомыслящему человеку понятно, что единственный кандидат, который может продолжить развитие страны, проявлять независимость, отстаивать государственный интерес, — это Владимир Путин», — заявил Семигин.

26 декабря инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Владимира Путина, который будет участвовать в кампании как самовыдвиженец. В мероприятии приняли участие более чем 600 человек — в основном представители культуры, спорта и политики. Сам Путин на выдвижение не приехал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это напряженным рабочим графиком.

Выборы состоятся в марте 2018 года. О намерении участвовать в них заявили более 50 человек, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель КПРФ Павел Грудинин, телеведущая Ксения Собчак, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов.