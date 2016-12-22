На участке Киевского направления МЖД произошел сбой в движении электричек

На участке Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам было приостановлено движение электричек, говорится в сообщении МЖД, поступившем в РБК.

На участке Апрелевка — Селятино — Бекасово из-за излома токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда было приостановлено движение. Из Москвы электрички следовали только до станции Апрелевка, а в Москву — до станции Бекасово. Также был увеличен интервал движения пригородных поездов.

В 10:45 мск движение в сторону Москвы на данном участке было открыто. «Железнодорожники организовали реверсивный режим движения поездов на участке Апрелевка — Селятино — Бекасово: электрички и пассажирские поезда дальнего следования пропускают поочередно в обе стороны», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что из-за инцидента задерживаются поезда №74 Львов — Москва, №62 Николаев — Москва и №738 Брянск — Москва.

Ведутся работы, чтобы вернуть движение на Киевском направлении в штатный порядок. В расписание электричек были внесены точечные корректировки.

На Павелецком направлении МЖД 23 декабря произошел сбой движения поездов из-за поломки токоприемника на электричке Москва — Ожерелье. Поезд остановился в районе платформы Домодедово. Из-за этого пассажиры не смогли попасть в аэропорт. Другие поезда, в частности аэроэкспресс, объезжали сломанную электричку по соседним путям, что позволило избежать массового нарушения расписания.