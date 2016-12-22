На Павелецком направлении МЖД произошел сбой из-за сломанной электрички

Движение пригородных поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги сбилось из-за сломанного состава. Об этом РБК сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В электричке, следовавшей из Москвы в Ожерелье, сломался токоприемник. Из-за этого поезд остановился недалеко от города Домодедово. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что из-за поломки пассажиры электрички не могут попасть в аэропорт. Собеседница РБК сообщила, что поезд не следовал в аэропорт, так как на развилке все равно уходит в другую сторону.

На сайте аэроэкспресса информации о задержках в движении в связи с инцидентом нет.

Позже в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) РБК сообщили, что движение поездов Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов до Домодедово осуществляется по расписанию. «Напомним, что из-за незапланированной остановки пригородного поезда незначительно точечно было скорректировано расписание: три пригородные электрички и один аэроэкспресс выполнили укороченные рейсы, один аэроэкспресс снят с маршрута», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на период незапланированной стоянки другие поезда объезжали электричку по соседним путям. «Эти меры позволили избежать задержек. В настоящее время поезд убран с перегона», — отметили в МЖД.