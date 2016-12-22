СМИ опубликовали первые кадры с места захвата заложников в «Меньшевике»

Появились первые кадры с места захвата заложников на кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. Кадры публикует «Пятый канал».

Видео: Пятый канал

На кадрах видно несколько автомобилей сотрудников полиции, а также сотрудников ОМОНа. Территория фабрики оцеплена.

В настоящее время на территории фабрики, по данным ТАСС, бывший собственник предприятия удерживает заложников и продолжает вести стрельбу. Как сообщает «РИА Новости», он отказывается отпускать раненых заложников, несмотря на уговоры полиции. В главном следственном управлении СКР по Москве сообщили, что подозреваемый — бывший собственник фабрики Илья Аверьянов.

По данным столичного ГУ МВД, возник конфликт между хозяйствующими субъектами. «Один из участников инцидента причинил огнестрельное ранение одному из своих оппонентов, в результате чего мужчина от полученных травм скончался», — сказано в сообщении. Ранее источник ТАСС сообщил о том, что был застрелен охранник предприятия.