Генпрокурор Украины анонсировал конфискацию у Януковича еще $180 млн

В 2018 году будут конфискованы еще 5 млрд грн ($178,9 млн) у экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает украинское отделение «Радио Свобода».

По словам генпрокурора Украины, из 22 млрд грн, ранее конфискованных у Януковича и его окружения, было освоено только 5 млрд грн, что говорит о «вопиющей халатности чиновников». «У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, и надеюсь, что в этот раз правительство будет более организованным», — сказал Луценко.

Отмечается, что в госбюджете Украины на 2018 год заложено 4,7 млрд грн поступлений от спецконфискаций.

В ноябре генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на счета государственного казначейства поступили $1,5 млрд, изъятых у «ОПГ Януковича». Также были конфискованы в пользу государства Одесский нефтеперерабатывающий завод и 1 тыс. железнодорожных вагонов.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждал, что экс-президент не имеет никакого отношения к $1,5 млрд, конфискованным со счетов в Ощадбанке.



В конце апреля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные у Януковича $1,4 млрд пойдут на укрепление обороноспособности страны. Эти средства были заблокированы на счетах связанных с Януковичем компаний еще в 2015 году.