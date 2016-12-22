СМИ назвали имя открывшего стрельбу около фабрики «Меньшевик» человека

В Москве стрельбу по людям около кондитерской фабрики «Меньшевик» открыл директор предприятия. Об этом сообщает ​Life.

Причиной ЧП стал конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из участников спора, директор Илья А., расстрелял из карабина «Сайга» оппонента. Отмечается, что погибший — 31-летний Алексей К., уточняет РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД. Имя открывшего стрельбу — Илья Аверьянов, он является бывшим директором фабрики «Меньшевик», уточнил источник «Интерфакса».

Согласно данным СПАРК, бывший совладелец фабрики — Аверьянов Илья Иванович.





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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший собственник фабрики. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сказал собеседник агентства.

Информация о стрельбе по адресу ул. Иловайская, д. 20, корп. 1 поступила в полицию 27 декабря около 9:13 мск. На место инцидента выехали сотрудники полиции.