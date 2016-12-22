СМИ назвали имя открывшего стрельбу около фабрики «Меньшевик» человека

В Москве стрельбу по людям около кондитерской фабрики «Меньшевик» открыл директор предприятия. Об этом сообщает Life.
Причиной ЧП стал конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из участников спора, директор Илья А., расстрелял из карабина «Сайга» оппонента. Отмечается, что погибший — 31-летний Алексей К., уточняет РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД. Имя открывшего стрельбу — Илья Аверьянов, он является бывшим директором фабрики «Меньшевик», уточнил источник «Интерфакса».
Согласно данным СПАРК, бывший совладелец фабрики — Аверьянов Илья Иванович.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, стрельбу открыл бывший собственник фабрики. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сказал собеседник агентства.
Информация о стрельбе по адресу ул. Иловайская, д. 20, корп. 1 поступила в полицию 27 декабря около 9:13 мск. На место инцидента выехали сотрудники полиции.