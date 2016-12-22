Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах выбора красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников подготовил рекомендации по выбору красной икры. Они опубликованы на сайте ведомства.

На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Также рекомендуется присматриваться к маркировке на жестяной банке: она должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». В Роспотребнадзоре подчеркнули, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

В составе икры не должно быть добавки Е-239 (уротропин). Это вещество ранее применялось в качестве консерванта, однако с 2010 года его запретили из-за токсичности. Однако разрешены консерванты Е-200 и Е-211.

Крышка банки не должна проминаться и быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью. «Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также в ведомстве дали совет, как отличить натуральную икру от искусственной. Природные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии, искусственные — однородны и имеют более плотную оболочку. При помещении в горячую воду натуральная икра немного бледнее и опускается на дно, а искусственная — растворяется и окрашивает жидкость.

26 декабря депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал россиянам внимательно следить за покупками в праздничный период и не покупать дешевые товары, так как продавцы могут воспользоваться ажиотажем и попытаться сбыть неликвидный товар.