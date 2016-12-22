В США певица обвинила бывшего сотрудника штаба Трампа в домогательствах

Американская певица Джой Вилла обвинила одного из бывших руководителей избирательной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски в сексуальных домогательствах, сообщает издание Politico.

По словам певицы, инцидент произошел во время закрытой вечеринки в ноябре в отеле Trump International Hotel, который принадлежит президенту США. Вилла рассказала, что с сотрудником предвыборного штаба Трампа там ее познакомил общий друг.

По ее словам, Левандовски пристал к ней после того, как они позировали для совместной фотографии. «Мы сфотографировались, сразу после он очень сильно ударил меня по ягодицам. Это было совершенно унизительно, меня это шокировало», — рассказала она. Вилла предупредила Левандовски, что обвинит его в домогательствах, однако тот высмеял ее и еще раз ударил по ягодицам, утверждает певица.

Эту информацию подтвердил Politico друг Виллы, который стал свидетелем случившегося, однако предпочел остаться неизвестным.

Массовые обвинения в домогательствах в отношении голливудских актеров, общественных деятелей, политиков и других известных людей начались после того, как газета The New York Times опубликовала журналистское расследование о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна по отношению к актрисам. Продюсер не стал отрицать вину и отправился на лечение в клинику.

В домогательствах также обвинили актеров Кевина Спейси, Бена Аффлека, Дастина Хоффмана, Эда Вествика, режиссеров Брайана Сингера, Бретта Ратнера, политиков Джорджа Буша-старшего, Дэмиена Грина, Майкла Фэллона и других.