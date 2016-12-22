Власти трех городов США подали иск против Пентагона

Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали иск в суд против Пентагона в связи с тем, что ведомство не передавало в ФБР полную информацию о военных, которым запрещено покупать оружие из-за судимости, сообщает телеканал NBC.

Пентагон не сообщил в спецслужбу о «значительном числе людей», которым запрещено иметь оружие, подчеркнули власти трех городов.

«На протяжении десятилетий Министерство обороны уклонялось от своего юридического обязательства предоставлять информацию ФБР, которое может запретить опасным лицам приобретать оружие», — сказал адвокат корпорации New York City Corporation Захари Картер. Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали иск в суд для того, чтобы Пентагон «исправил эту систему, которая подвергает жизни людей опасности», подчеркнул он.

В иске утверждается, что такая работа Пентагона поспособствовала трагедии, которая произошла в баптистской церкви города Сатерленд-Спрингс в штате Техас 5 ноября. Тогда Девин Келли, который служил в американских ВВС с 2010 по 2014 годы, открыл огонь по людям из автоматической винтовки, в результате чего 26 человек погибли, а еще 20 получили ранения.

Позже выяснилось, что за некоторое время до трагедии Келли выгнали из армии за насилие в собственной семье. Представитель ВВС США рассказала, что он совершил два нападения на супругу и ребенка. После того, как об этом стало известно, Келли приговорили к одному году лишения свободы. Из рядов Военно-воздушных сил его исключили с понижением в звании.