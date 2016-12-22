В Россию запретили ввозить баранов и верблюдов из Швейцарии

Россельхознадзор запретил ввоз живых птиц и животных, а также продукции животноводства из Швейцарии из-за вспышек опасных болезней. Запрет вступил в силу 22 декабря, отмечается в материалах ведомства.
Из-за вспышки болезни Ньюкасла запрещен ввоз живой птицы, яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Запрет распространяется также на ввоз кормов и добавок для птиц.
Из-за другой болезни — блутанга — запрещен ввоз крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов, баранов, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.
Ньюкаслская болезнь — вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы.
Блутанг, или «синий язык», — инфекционная болезнь, проявляющаяся лихорадочным состоянием, поражениями пищеварительного тракта, языка, изменениями скелетных мышц у рогатого скота и жвачных животных.