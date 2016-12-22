ФАС одобрила сделку по покупке 50% в New Stream группой «Арети»

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку 50% акций компании VK Industrial группой «Арети» Игоря Макарова. Об этом говорится в решении по результатам рассмотрения ходатайства, опубликованном на сайте ФАС.

В результате «Арети» получила права на определение условий осуществления предпринимательской деятельности ГК «Новый поток» (New Stream Group, президент компании — Дмитрий Мазуров), занимающейся нефтепереработкой, и Антипинского НПЗ в Тюмени.

В соответствии с соглашением об основных условиях сделки владельцем 50-процентной доли ГК «Новый поток» становится президент «Арети» Игорь Макаров. Оставшиеся 50% сохраняет за собой Дмитрий Мазуров.

В начале октября сообщалось, что «Арети» приступила к закрытию сделки по приобретению 50-процентной доли в New Stream. Как сообщали источники «Коммерсанта», таким образом Макаров может помочь президенту New Stream Мазурову сократить долги группы, превышающие $2,5 млрд.