Минтранс ответил «Победе» на жалобу по правилам провоза багажа

В Минтрансе ответили на жалобу авиакомпании «Победа», которая заявила, что новый приказ ведомства о правилах провоза багажа не соответствует Воздушному кодексу. В пресс-службе министерства заявили, что перевозчик обязан соблюдать требования к обслуживанию пассажиров.

«Норма бесплатного провоза ручной клади устанавливается перевозчиком с учетом требований об отсутствии в ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке в салоне ВС, а также о возможности безопасного размещения таких вещей в салоне воздушного судна», — говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

В Минтрансе добавили, что авиакомпания «обязана соблюдать» общие правила воздушных перевозок и требования к обслуживанию пассажиров и с их учетом самостоятельно устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади.

Ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что новый приказ Минтранса, вступивший в силу в ноябре, следует отменить. ​«Правила должны быть адаптированы под каждый тип судна, не могут быть одинаковые нормы для Boeing 777 и для «кукурузника», — объяснял глава компании. Калмыков добавлял, что в правилах могут быть прописаны только требования по безопасности.

Осенью Минтранс издал приказ (вступил в силу с 5 ноября) о новых правилах провоза багажа и ручной клади. Новый регламент установил максимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира при невозвратных билетах в размере 5 кг. Также ведомство разрешило увеличивать этот порог авиакомпаниям для «конкурентного преимущества».

Кроме того, принят перечень вещей, которые пассажир сможет провозить сверх нормы 5 кг. Допустимые вес и габариты некоторых вещей из перечня устанавливает перевозчик.