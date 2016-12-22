Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу уроженца Киргизии Хайролла Абдухалилова, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
«Лефортовский суд 7 декабря удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Абдухалилова в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 февраля 2018 года», — сказала пресс-секретарь.
Мужчине предъявлено обвинение по ст. 355 УК (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 30 и ч. 3 ст. 205 (подготовка террористического акта).
Ранее стало известно о задержании в Москве четырех участников «спящей ячейки» «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России). Как сообщали РБК источники в центральном аппарате МВД и в территориальном отделе полиции, у задержанных изъяты мобильные телефоны, предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, и экстремистская литература.