В МЧС прокомментировали сообщения о громком хлопке над Симферополем

После громкого хлопка в Симферополе звонков с просьбой о помощи от населения не поступало. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник начальника крымского главка МЧС Владимир Иванов.
«Кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало», — сказал Иванов. Он добавил, что в МЧС допускают возникновение хлопка из-за преодоления самолетом звукового барьера.
«Это нормальное явление. Поводов для паники нет», — добавил представитель ведомства.
Ранее, по данным агентства, появились сообщения о хлопке, который был слышен по всему городу. Жители Симферополя рассказывали, что во многих районах на автомобилях сработала сигнализация.
По словам очевидцев, в небе был виден «белый инверсионный след».