Минфин предложил ограничить привлечение средств через ICO до 1 млрд руб.

Минфин в новом законопроекте о регулировании криптовалют планирует ограничить привлечение средств через ICO (первичное публичное размещение токенов) 1 млрд руб. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».
«Мы исходили из того, что 1 млрд руб. можно привлечь через ICO, и не больше чем 50 тыс. в одни руки, если это неквалифицированный инвестор. Если квалифицированный инвестор, то без ограничений», — сказал Моисеев.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовило законопроект о регулировании криптовалют. По словам министра, с криптовалютой должны работать «профессиональные участники рынка», а не простые граждане. При этом в Госдуме предложили считать криптовалюты «иным имуществом».
Как пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в рамках готовящегося законопроекта также планируется рассматривать ICO как тип краудфандинга, предусматривающий ограничение суммы вложений для инвестора.