Дело обвиняемого во взятках генерала СК направили в суд

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу генерал-майора Михаила Максименко, главы управления собственной безопасности Следственного комитета, говорится в сообщении ведомства в канале в Telegram. Максименко обвиняется в получении двух взяток в размере $550 тыс.

«По версии следствия, в 2016 г. Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил 500 тыс. долларов за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовный дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также он обвиняется в получении в 2015 г. взятки в размере 50 тыс. долларов за организацию незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дело в отношении Максименко направлено в Московский городской суд, добавили в ведомстве.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый заместитель руководителя московского ГУ СКР Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Следователи полагают, что они получали деньги от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). В обмен на взятки они обещали освободить из СИЗО его людей, попавших под арест после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.