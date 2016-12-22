«Система» урегулирует споры по искам миноритариев к «Роснефти»

По условиям мирового соглашения АФК «Система» приняла на себя обязательство по урегулированию споров по искам миноритарных акционеров АФК к «Роснефти». Об этом РБК рассказал представитель нефтяной компании.

«Роснефть» ожидает, что указанное обязательство, равно как и иные обязательства АФК, зафиксированные в мировом соглашении, будут выполнены», — заявил представитель компании. ​

В «Системе» РБК уточнили, что претензии касаются восьми миноритариев на сумму менее 300 тыс. руб. «Это условие не касается исков, которые могут быть​ поданы к «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии после даты утверждения мирового соглашения», — рассказали в пресс-службе «Системы».

Ранее миноритарии ​«Системы» подали иски к «Роснефти» с требованием возместить 288 561 руб. По их мнению, иски «Роснефти» к «Системе» негативно повлияли на стоимость последней, из-за чего они понесли убытки.

26 декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение между АФК «Система», «Башнефтью» и владеющей ею «Рофнефтью». По соглашению «Система» возместит 100 млрд руб. ущерба «Башнефти».

В мае «Роснефть» подала к АФК «Система» иск с требованием компенсации за ущерб от реорганизации компании «Башнефть». Сумма иска составила 170,6 млрд руб. В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, но снизил сумму претензий до 136,3 млрд руб. Ни одна из апелляций «Системы» не была удовлетворена. 7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к «Системе» с требованием возместить 131,6 млрд руб. «Система» подала встречный иск на 330,5 млрд руб.