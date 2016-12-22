Совет Федерации разрешил вывозить культурные ценности за рубеж

Сенаторы поддержали закон о вывозе за рубеж культурных ценностей. «За» него проголосовали 109 членов Совета Федерации, «против» — девять, передает корреспондент РБК с заседания верхней палаты.

Обсуждение документа вызвало споры среди сенаторов. Член Совфеда от Республики Тыва Людмила Нарусова заявила, что документ неслучайно внес в Госдуму глава бюджетного комитета нижней палаты Андрей Макаров. «У этого человека технократически финансовый подход к этому закону, — отметила она. — Ни с музейщиками, ни с сообществом искусствоведов этот закон не обсуждался, поэтому финансово-чиновничий подход к вопросу культурного наследия меня не устраивает». По словам сенатора, не поддержал законопроект и президент Союза музеев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что положительно оценивает законопроект. «Он открывает возможности для развития и создания частных музеев, ввоза в Россию меценатами. Вот эти страсти вокруг не имеют под собой оснований для тревоги», — сказала она.

Документ, облегчающий вывоз за рубеж объектов культурного наследия, в мае 2016 года в Госдуму внесли депутаты Андрей Макаров и Екатерина Кузьмичева. Документ вводит новое определение понятия «культурная ценность» — движимое имущество (товары, предметы), имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение. Поправками предлагается освободить от таможенных сборов негосударственные музеи при ввозе и вывозе произведений искусства (сейчас пошлины не платят только государственные и муниципальные музеи). Также законопроект разрешает вывоз произведений искусства старше ста лет — на основании специального свидетельства, выдаваемого Минкультуры.

Изначально против законопроекта выступили Минкультуры, Росархив, Минюст и ФСБ, а зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала поправки попыткой «взломать систему защиты нашей национальной культуры». В начале июня депутаты приняли законопроект, Минкультуры дважды писал отрицательный отзыв на него, но в итоге дальнейшую работу по законопроекту решили отложить до осенней сессии.