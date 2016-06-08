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В Госдуме возник спор из-за закона о вывозе культурных ценностей
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В Госдуме возник спор из-за закона о вывозе культурных ценностей
Политика, 08 июн 2016, 16:08
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В Госдуме возник спор из-за закона о вывозе культурных ценностей
Комитет Госдумы по культуре, Минкультуры и эксперты выступили против поправок о вывозе культурных ценностей. Инициативу продвигает комитет по бюджету. Критики опасаются массового вывоза произведений русского авангарда
Зампред комитета по культуре Елена Драпеко (Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС)

Скандал в Госдуме

Вокруг пакета поправок в закон о ввозе и вывозе культурных ценностей, которые значительно упрощают правила перевозки произведений искусства за рубеж, разразился скандал. Против законопроекта выступили представители комитета Госдумы по культуре.

Зампред комитета по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») во время обсуждения повестки заседания нижней палаты в среду утром, 8 июня, предложила снять законопроект с рассмотрения. «Сегодня в Государственной думе будет совершена попытка взломать систему защиты нашей национальной культуры», — заявила Драпеко. По ее словам, поправки депутатов во главе с Макаровым предполагают «практически бесконтрольный вывоз» из России художественных произведений, коллекций и «национального достояния с возрастом менее 100 лет».

Поправки 17 мая 2016 года внесли в Госдуму председатель комитета нижней палаты по бюджету Андрей Макаров и зампред комитета по культуре Екатерина Кузьмичева (представляют «Единую Россию»). Позже соавторами законопроекта стали еще шесть депутатов из «Единой России». Отзыва правительства на законопроект в Госдуму пока не поступало.

3 июня комитет Макарова одобрил доработанный вариант законопроекта. Комитет Драпеко — соисполнитель по данной инициативе — дал отрицательный отзыв.

На пленарном заседании в среду коллеги Драпеко к ее призыву не прислушались и отправили законопроект на обсуждение нижней палаты, намеченное на вторую половину дня.​ В итоге законопроект был принят в первом чтении, но с серьезным противодействием со стороны оппозиционных партий — 235 депутатов проголосовали «за», 198 — «против».

Движимые ценности

Пакет поправок предполагает изменения в законе о вывозе и ввозе культурных ценностей, в Таможенный кодекс (ТК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправки ослабляют контроль государства за передвижением произведений искусства через российскую границу. По нынешнему законодательству разрешение на вывоз культурной ценности из страны нужно получать в Минкультуры, вывоз предметов старины, которые созданы более 100 лет назад, запрещен.

Авторы законопроекта уверены, что изменения в сфере перевозки ценностей необходимы, так как современный российский арт-рынок находится в весьма сложном состоянии: ведущие галереи и негосударственные музеи закрываются, новые коллекции не создаются, на международных ярмарках практически отсутствуют предметы современного искусства из России.

Законопроект вводит новое определение понятия «культурная ценность» — движимое имущество (товары, предметы), имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение. Поправками предлагается освободить от таможенных сборов негосударственные музеи при ввозе и вывозе произведений искусства. Сейчас сборы не платят только государственные и муниципальные музеи.

Другое нововведение — разделение всех культурных ценностей на две группы: созданные более 100 лет назад и созданные менее 100 лет назад. Вывоз произведений культуры старше 100 лет станет возможным на основании специального свидетельства, которое будет выдавать Минкультуры.

Перед вывозом ведомство должно будет провести экспертизу произведения искусства. Экспертизу смогут проводить только лицензированные специалисты, чьи данные будут внесены в открытый реестр, который предлагается создать.

Разрешения для предметов старины младше 100 лет будет выдавать некий уполномоченный правительством орган исполнительной власти, который только предстоит определить. Согласование вывоза не должно превышать десяти дней со дня подачи ходатайства. Отказать в вывозе власти смогут только в том случае, если государство решит приобрести вывозимую ценность. Ведомствам, которые будут отвечать за вывоз произведений искусства, предпишут вести реестры ценностей, которые старше и младше 100 лет.

Позиция критиков

Свое категорическое несогласие с поправками Макарова и поддерживающей его группы депутатов комитет Госдумы по культуре выразил в отрицательном заключении на законопроект. Если законопроект будет одобрен, станет возможным «практически бесконтрольно вывозить» из России лучшие произведения русского авангарда, произведения советских художников 1920–1930-х годов, мастеров социалистического реализма, другие произведения советского искусства и неофициального искусства 1950–1960-х годов, делают вывод авторы заключения.

Разделение ответственности за ввоз и вывоз ценностей между двумя федеральными ведомствами приведет к непрозрачности управления, избыточному государственному регулированию и дополнительным затратам бюджета, утверждают депутаты.

Дублирование функций по контролю за ввозом и вывозом культурных ценностей между двумя ведомствами законодатели из комитета по культуре считают необоснованным. Культурными ценностям, объясняют они, могут быть предметы независимо от того, старше они или младше 100 лет, а определить время создания некоторых из них до сих пор невозможно, приводят доводы депутаты.

Кроме того, документ предполагает серьезные расходы бюджета, заявила РБК Драпеко: деньги понадобятся в первую очередь на создание реестров культурных ценностей и экспертов, обучение последних и выдачу им лицензий, а также на создание специального ведомства, которое будет заниматься контролем за вывозом и ввозом ценностей младше 100 лет. Изначально этим органом должен был быть Росархив, утверждает Драпеко, но представители ведомства дополнительные функции на себя брать не захотели, и из закона упоминание ведомства исчезло.

Мединский тоже против

По словам Драпеко, против законопроекта выступало и Минкультуры. Ведомство Владимира Мединского направляло проект отрицательного отзыва на законопроект в комитет Госдумы по бюджету, правительство пока этот отзыв не утвердило.

Недовольство Минкультуры законопроектом Макарова подтверждает вице-президент международной конфедерации антикваров и арт-дилеров (МКААД) Михаил Перченко. По его словам, на днях в Минкультуры состоялось совещание коллекционеров и музейщиков, которые единогласно осудили нововведения депутатов. В Минкультуры отказались от комментариев.

«Взять предложение создать реестры культурных ценностей: как они это себе представляют? В страну ежегодно ввозится 1,5 млн культурных ценностей, а вывозится официально порядка 100 тыс., все это ввести в реестр просто невозможно», — отметил Перченко.

Против законопроекта был и советник президента России по культуре Владимир Толстой. «Предыдущей редакции (законопроекта) мы дали отрицательное заключение, это практически «зеленый коридор» для вывоза ценностей», — заявлял Толстой «РИА Новости».

Закон разработан в первую очередь для того, чтобы дать возможность реализовать российским предпринимателям собранные коллекции произведений русского искусства — по нынешнему законодательству сделать это невозможно, говорит Драпеко.

С тем, что у законопроекта конкретные интересанты, согласен и Перченко. По его словам, законопроект создан для коллекционеров русского искусства начала XX века, которое в мире ценится больше всего. «Для примера: сейчас в Пушкинском музее проводится выставка Льва Бакста. Его картины стоят от $500 тыс. до $10 млн, цена на произведения Ларионова варьируется от $200 тыс. до $3 млн», — отмечает эксперт.

Нынешняя процедура вывоза культурных ценностей неоправданно сложна и требует слишком много времени, считает владелец галереи Pop/Off/Art на «Винзаводе», член Ассоциации искусствоведов Сергей Попов. «Если то, что было создано за последние 100 лет, будет циркулировать на мировых рынках и активно экспонироваться, всем от этого будет только лучше», — уверен Попов.

Автор: Вячеслав Козлов.
Теги: культурные ценности , Госдума , Минкультуры , искусство , Таможенный
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