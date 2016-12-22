В Египте за убийство военных казнили 15 боевиков

Власти Египта казнили 15 боевиков, признанных виновными в убийстве военных в Синайском регионе. Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает Reuters.

Казни проводились в двух тюрьмах на севере страны 26 декабря.

14 декабря в тюрьме иракского города Эн-Насирия были казнены через повешение 38 осужденных за терроризм. Все они, как сообщили в Минюсте страны, были членами группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

24 сентября в той же тюрьме был приведен в исполнение приговор 42 террористам. В связи с этим международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Ирака признать, что казни — неподходящий ответ терроризму и не делают жизнь граждан страны безопаснее.