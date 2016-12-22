В Ираке казнили 38 осужденных за терроризм

Власти Ирака казнили через повешение 38 осужденных за терроризм. Об этом со ссылкой на Минюст страны сообщает Reuters.

Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Эн-Нассирия на юге страны.

В министерстве подчеркнули, что приговоренные были членами группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

24 сентября в этой же тюрьме были казнены 42 террориста. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что иракские власти должны признать, что казни не являются ответом на терроризм и не сделают жизнь граждан в стране более безопасной.