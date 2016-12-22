Жуков не присоединится к «персональному» иску Мутко в спортивный арбитраж

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков не планирует присоединяться к иску зампреда правительства Виталия Мутко, который тот планирует подать во вторник, 26 декабря, в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом Жуков заявил RNS, добавив, что «это всё персонально».

Мутко накануне временно покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС) — чиновник объяснил свое решение судебным разбирательством вокруг решения исполкома МОК отстранить его от Олимпийских игр. «Если не отреагировать на это, значит, я согласен с нарушениями в Сочи. Я согласиться не могу», — сказал вице-премьер. Мутко добавил, что в связи с этим планирует подать иск в Спортивный арбитраж.

Исполком МОК по итогам работ двух комиссий, которыми руководили Денис Освальд и Самуэль Шмид, 5 декабря принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России и допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Комиссия Шмида заключила (.pdf), что как возглавлявший Минспорта чиновник Мутко «нес полную ответственность за действия, совершенные в министерстве» во время Олимпиады 2014 года. Мутко отстранили от участия в Олимпиадах пожизненно.