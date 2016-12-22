Акционеры «Дикси» одобрили делистинг с Московской биржи

Акционеры «Дикси» одобрили делистинг акций ретейлера с Московской биржи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«За данное решение было подано 94 176 211 голосов, что составляет 80,5% от общего количества голосов, принявших участие в собрании», — сообщили в компании. Цену выкупа акций в «Дикси» определили в 340 руб. за бумагу.

Ранее решение было принято советом директоров компании. До этого «Дикси» получила разрешение от ФАС на консолидацию до 70% собственных акций.

Группа компаний «Дикси» (управляет также супермаркетами «Виктория» и гипермаркетами «Мегамарт») является четвертым по размеру ретейлером в России. За девять месяцев 2017 года чистый убыток группы компаний «Дикси» сократился с 2,03 млрд руб. в 2016 году до 978 млн руб. В то же время выручка сократилась на 10%, до 209,8 млрд руб.