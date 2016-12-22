Правительство предложило расширить полномочия военной полиции

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона, дающего военной полиции право привлекать военнослужащих к административной ответственности за распитие спиртного в неположенных местах, курение, употребление наркотиков. Документ опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что изменения вносятся с целью повышения эффективности работы военной полиции. Сейчас процедура взыскания за упомянутые правонарушения требует передачи дела в другие инстанции, самостоятельно решить этот вопрос сотрудники ведомства не могут.

Сотрудникам военной полиции также предлагается дать полномочия составлять административные протоколы о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а также о невыполнении законных требований представителей судебной системы и даче заведомо ложных показаний.

В июле военная полиция России заявила о создании органов дознания, которые будут заниматься раскрытием преступлений на территориях воинских частей, следить за поступающими сообщениями о преступлениях, искать сбежавших из частей солдат и пресекать незаконный оборот наркотиков в военных городках.

