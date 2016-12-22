В Бостоне самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании JetBlue выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бостона. Об этом сообщает телеканал АВС.

Самолет прибыл в аэропорт Бостона из Саванны, штат Джорджия. Он приземлился на обледеневший участок, заскользил и оказался между двумя взлетно-посадочными полосами.

«Всё в порядке! Мы просто поскользнулись на льду», — приводит телеканал запись переговоров пилота и диспетчера. После этого командир воздушного судна попросил выслать буксир. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров доставили в терминал аэропорта на автобусах.

Телеканал передает, что из-за сильного снегопада аэропорт Бостона перестал принимать рейсы.

В аэропорту индонезийского города Медан 24 декабря пассажирский Boeing сингапурской SilkAir столкнулся с грузовиком. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров высадили и перевели на резервный борт. На корпусе самолета после столкновения осталась вмятина.