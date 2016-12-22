В индонезийском аэропорту Boeing столкнулся в грузовиком

В аэропорту индонезийского города Медан пассажирский Boeing столкнулся с грузовиком, сообщает The Straits Times.

Инцидент, как отмечает издание, произошел около 9:00 по местному времени 23 декабря. В аварию с грузовиком, по данным The Straits Times, попал самолет сингапурской авиакомпании SilkAir, готовившийся ко взлету. Из Медана пассажирский Boeing должен был последовать в Сигапур, однако из-за случившегося, по данным местного издания, этот рейс был задержан более чем на 12 часов. Остальных деталей и причин инцидента The Straits Times не уточняет.

Один из очевидцев события, пользователь Twitter под ником Джерри Сойятман (Gerry Soejatman) опубликовал на своей странице в микроблоге фотографию, на которой на корпусе самолета заметна вмятина.

«Я слышал, что Boeing авиакомпании SilkAir столкнулся с наземным транспортным средством, находясь на стоянке в аэропорту Медана», — написал Сойятман. По словам официального представителя аэропорта Висну Ситиантно, в момент инцидента на борту самолета находились 163 пассажира. В результате происшествия никто из них не пострадал, пояснил он The Straits Times.

Самолет впоследствии, как отмечает издание, был отправлен на ремонт, пассажиров высадили, позже за ними прислали резервный борт.

Причины случившегося, как замечает The Straits Times, в настоящий момент выясняются. В частности, рассматриваются версии как о технических неполадках, так и о человеческом факторе, замечает издание.