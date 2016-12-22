Минобороны начало формировать постоянную группировку сил на базах в Сирии

Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах Хмеймим и Тартус в Сирии, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам Шойгу, структура и штат группировки постоянных войск в Сирии утверждены президентом Владимиром Путиным. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — рассказал Шойгу.

О планах сохранения российского присутствия в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме Владимир Путин сообщил 11 декабря во время визита в Сирию. В этот же день он отдал приказ о выводе из Сирии российских военных, участвовавших в операции по борьбе с террористами.

Пункт материально-технического обеспечения в Тартусе был создан в 1971 году и предназначался для обслуживания вначале советских, а позднее российских кораблей. Согласно соглашению между Москвой и Дамаском, которое уже ратифицировано российским парламентом, база в Тартусе будет расширена и передана в пользование России на срок 49 лет. Одновременно в ней смогут базироваться до 11 военных кораблей. Как сообщили ранее в Минобороны, содержание базы в Тартусе будет обходиться России в 3,2 млрд руб. ежегодно.