«Коммерсантъ» сообщил о грядущей смене посла России в Молдавии

В начале 2018 года посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов. Об этом сообщили информированные источники в Кишиневе и Москве, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, перестановка кадров будет плановой. Мухаметшину, который занимает пост российского посла в Кишиневе с 5 апреля 2012 года, в конце января исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы. Источник в окружении президента Молдавии Игоря Додона, сообщил что 64-летний Васнецов в марте 2018 года отправится в командировку в Кишинев.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел России, Олег Васнецов занимает пост главы Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями. Он закончил МГИМО МИД СССР в 1975 году и владеет тремя иностранными языками, а именно французским, английским и болгарским. Кроме того, он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В Министерстве иностранных дел Васнецов работает с 1975 года. С 1988 по 1993 год он занимал должность атташе по культуре Посольства СССР/России в Болгарии. Затем в 2000 году он стал заместителем директора Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО и ответственным секретарем комиссии России в этой организации и занимал эти должности до 2003 года.

Затем Васнецов был назначен послом России в Конго и был им до 2008 года. В 2009 он стал заместителем директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями, а марте 2011 года возглавил это ведомство.