Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки вечером 25 декабря в Москве оцениваются интерактивным сервисом «Яндекс.Пробки» в девять баллов. Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца замкнулись. Движение транспорта затруднено по всем основным магистралям столицы. Существенные затруднения наблюдаются на МКАД.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве. Ожидаются усиление ветра с порывами до 17 м/с, метель и гололедица. Водителей и пешеходов призвали быть предельно осторожными.

Ранее власти Москвы спрогнозировали, что 26 декабря станет самым загруженным днем на дорогах столицы. В пресс-службе Центра организации дорожного движения РБК пояснили, что рост числа автомобилей на дорогах связан с подготовкой к новогодним праздникам, а проведение в центре столицы мероприятий приведет к перекрытию ряда улиц, в том числе Варварки, Москворецкой, Васильевского Спуска и Большого Москворецкого моста.