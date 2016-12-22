Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции

Осенью 2018 года в здании Государственной думы пройдут работы по реконструкции, из-за чего депутатам придется временно сменить зал заседаний. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.
По словам Володина, работы начнутся во время ухода депутатов в летние отпуска. В осеннюю сессию три-четыре месяца депутаты будут работать в другом здании. Сейчас идет речь о Колонном зале или «книжке» на Новом Арбате, уточнил спикер Госдумы.
В 2018 году также начнется реставрация Палат Троекуровых в Георгиевском переулке. После ремонта в здание переедут думские комитеты по международным делам и по делам СНГ. Библиотека Госдумы переедет в здание на проспекте Вернадского. По словам Володина, оставшиеся площади будут перепрофилированы для парламентских слушаний и экспертных мероприятий.
В середине декабря Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что ЦБ может переехать в один из небоскребов «Москва-Сити». По словам собеседников агентства, окончательное решение пока не принято. При этом источники Bloomberg сообщили, что ЦБ не намерен покидать здание на Неглинной улице, где сейчас работает руководство регулятора. Информацию о возможном переезде Банка России подтвердили три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости.
В конце октября о намерении через год переехать в «Москва-Сити» заявил министр экономического развития Максим Орешкин. В середине июня «Коммерсантъ» сообщил, что в «Москва-Сити» могут переехать также Минстрой, Минкомсвязь и Минпромторг.