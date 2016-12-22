Миронов призвал поддержать на выборах «единственного социалиста»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил партии не выдвигать своего кандидата на предстоящих президентских выборах и поддержать Владимира Путина. Об этом он сообщил, выступая на съезде справороссов, который проходит 25 декабря в Москве, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что Путин является «единственным социалистом» в России и его программа во многом совпадает с программой «Справедливой России». Также Миронов отметил, что партия надеется «оказать влияние» на состав будущего кабинета министров, который будет сформирован после победы Путина, не допустив туда «либеральных людоедов». Миронов подчеркнул, что для них «принципиально важно», что Путин не стал выдвигаться от «Единой России», а решил идти на выборы самовыдвиженцем. «Мы были, есть и будем в оппозиции к «Единой России», но нельзя быть в оппозиции к России», — сказал лидер справороссов.

За предложение Миронова сегодня должны проголосовать делегаты съезда.

Ранее источники РБК, близкие к руководству партии рассказывали, что Миронов намерен отказаться от выдвижения своей кандидатуры. По их словам, это связано с усталостью самого Миронова, а также с финансовыми трудностями в партии, у которой нет достаточных средств на президентскую кампанию.

Миронов дважды участвовал в президентской гонке: в 2004 году (при этом он заявил, что поддерживает и другого кандидата — действующего президента Владимира Путина) он финишировал с результатом 0,75%, в 2012-м — с 3,86%. В 2008 году «Справедливая Россия» поддержала Дмитрия Медведева.

​По данным рейтингов доверия политикам, которые публикует ВЦИОМ, в октябре 2017 года у Миронова он составлял 2,3%. В свою очередь, Левада-центр в опросе о прогнозе возможных итогов выборов 2018 года спрогнозировал результат главы «Справедливой России» на уровне менее 1%.