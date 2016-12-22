СК возбудил дело после наезда автобуса на пешеходов в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, сбившим пешеходов в подземном переходе на западе столицы, сообщается на сайте главного следственного управления СК по Москве.
Дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК).
Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, отмечается в сообщении столичного главка.
«В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу», — говорится в сообщении.
Проверкой в связи с ДТП на Славянском бульваре занялась прокуратура Западного административного округа Москвы, сообщает «Интерфакс». Как пояснили в прокуратуре, на место ДТП выехал прокурор Западного округа Григорий Радионов.
25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». Погибли, по разным данным, от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.
Автобус мог наехать на пешеходов у входа в метро «Славянский бульвар» из-за технической неисправности или из-за того, что водитель не справился с управлением, полагают в МВД.