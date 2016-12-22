Власти направили вертолеты к месту наезда автобуса на людей в Москве

Три вертолета направлены к месту наезда автобуса на пешеходов в Москве, произошедшего близ станции метро «Славянский бульвар». Об этом РБК сообщила официальный представитель Московского авиационного центра Наталия Арнаут.
«Сразу три вертолета Московского авиационного центра вылетели к месту аварии на Кутузовский проспект. На данный момент санитарным бортом эвакуирован один из пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», — заявила она.
По данным осведомленного источника «Интерфакса», водителя автобуса задержали, но пока не допросили.
На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как автобус сначала подъезжает к остановке и замедляет движение, но после этого начинает двигаться к переходу.
В результате происшествия пострадали, по разным данным, от 10 до 15 человек. Согласно предварительной информации, в ДТП погибли пять человек.