Собянин приехал к месту наезда автобуса на людей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на место ДТП на западе столицы, где автобус въехал в подземный переход и сбил пешеходов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мэр на своей странице во «ВКонтакте» рассказал об оказываемой помощи пострадавшим в результате происшествия у метро «Славянский бульвар». «Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин.
Он уточнил, что, по предварительной информации, автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.
В ООО «Одинцовская транспортная компания» РБК опровергли информацию о том, что автобус принадлежит фирме. «У нас вообще нет пассажирских автобусов», — сказал представитель компании.
Автобус принадлежит «Мострансавто», сообщили РБК в пресс-службе компании.
25 декабря автобус въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». Погибли пять человек, около 15 получили травмы.