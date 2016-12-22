Кремль назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал договоренность властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинскими властями об обмене пленными, передает корреспондент РБК.
По его словам, «это очень чувствительный процесс». Песков отметил, что лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук получил поддержку и от патриарха Кирилла, и от президента Владимира Путина. «Процесс настолько чувствительный, что о каких-то деталях лучше не говорить», — сказал Песков, добавив, что надеется, что договоренности удастся реализовать.
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. В переговорах помимо Медведчука участвовали глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник. Медведчук отметил, что место и время укажут в день обмена «из соображений безопасности».
«Все стороны заявили о готовности. Мы поставили все точки над «и», — отметил Медведчук.
15 ноября во время посещения Новоиерусалимского монастыря Медведчук попросил Путина поддержать предложение об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. 14 декабря Путин в ходе своей пресс-конференции призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года.