НПФ «Будущее» сократил долю в Промсвязьбанке почти до нуля перед санацией

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», входящий в финансовую группу «Будущее» бизнесмена Бориса Минца, в день накануне объявления о санации Промсвязьбанка снизил долю в нем с 10% почти до нуля. Это следует из сообщения банка на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, 14 декабря НПФ «Будущее» сократил долю владения голосующими акциями банка с 10 до 0,0000006%.

О санации Промсвязьбанка через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор объявил 15 декабря. ЦБ также объявил, что планирует докапитализировать банк как за счет средств ФКБС, так и за счет средств со счетов топ-менеджеров банка и его бенефициаров.

Ранее введение временной администрации в Промсвязьбанке анонсировали три источника РБК в кредитной организации.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев выехал из России за рубеж 22 декабря. По его словам, он «не сбежал» из России, а отправился в запланированную поездку, в том числе и для лечения.

Брат Дмитрия Ананьева и совладелец банка Алексей Ананьев был в офисе Промсвязьбанка в последний раз 15 декабря.