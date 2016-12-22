Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,38 57,76 EUR Нал. 69,36 68,57 USD Бирж. 57,92 -0,45 EUR Бирж. 68,79 -0,44 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 13888,00 -265,01 MOEX 2103,01 +0,00% RTS 1143,90 +0,72% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
НПФ «Будущее» сократил долю в Промсвязьбанке почти до нуля перед санацией
Лента новостей
Как инвестировать в микрофинансовые компании 17:23, РБК и Русмикрофинанс Интернет-холдинг «Юлмарт» начал сокращать персонал 17:19, Бизнес СК возбудил дело после наезда автобуса на пешеходов в Москве 17:10, Общество Пострадавших при наезде автобуса в Москве госпитализировали вертолетами 17:05, Общество МЧС отчиталось о завершении работы спасателей на месте ДТП с автобусом 17:02, Общество Водитель заявил о «внезапном движении» сбившего людей в Москве автобуса 17:01, Общество Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 17:00, Shell и РБК ЦИК отказалась зарегистрировать Полонского кандидатом в президенты 16:52, Политика Собянин поручил проверить все автобусы после наезда на пешеходов в Москве 16:44, Общество Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве «перепутал педали» 16:35, Общество Что известно о наезде автобуса на людей в подземном переходе в Москве 16:35, Общество Созревшие «яблоки»: что будет с российскими банками в 2018 году 16:34, Мнение ЦОДД сообщил о затрудненном движении на Кутузовском проспекте из-за ДТП 16:32, Общество Автобус протаранил двери мечети в Казани 16:27, Общество 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 16:17, РБК и Афимолл Сити Роскомнадзор назвал федеральные трассы с худшей мобильной связью 16:16, Общество Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь 16:15, Общество Полиция назвала число погибших в результате съезда автобуса в переход 16:14, Общество Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 16:13, РБК и Biotherm Homme Власти направили вертолеты к месту наезда автобуса на людей в Москве 16:13, Общество Иван Скобрев заявил об обоснованности претензии к России за Сочи-2014 16:12, Спорт Собянин приехал к месту наезда автобуса на людей в Москве 16:08, Общество МВД назвало две возможные причины наезда автобуса на людей в Москве 16:06, Общество Очевидцы наезда автобуса на людей в Москве рассказали подробности ДТП 15:59, Общество Опубликовано видео съезда автобуса в подземный переход 15:57, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 15:57, РБК и Porsche СМИ узнали о задержании водителя наехавшего на людей автобуса в Москве 15:50, Общество «Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны» 15:45, Спорт
НПФ «Будущее» сократил долю в Промсвязьбанке почти до нуля перед санацией
Санация «по списку», 14:22
0
НПФ «Будущее» сократил долю в Промсвязьбанке почти до нуля перед санацией

Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», входящий в финансовую группу «Будущее» бизнесмена Бориса Минца, в день накануне объявления о санации Промсвязьбанка снизил долю в нем с 10% почти до нуля. Это следует из сообщения банка на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, 14 декабря НПФ «Будущее» сократил долю владения голосующими акциями банка с 10 до 0,0000006%.

О санации Промсвязьбанка через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) регулятор объявил 15 декабря. ЦБ также объявил, что планирует докапитализировать банк как за счет средств ФКБС, так и за счет средств со счетов топ-менеджеров банка и его бенефициаров.

ЦБ взялся за схемы Промсвязьбанка: что грозит менеджерам и собственникам
Финансы

Ранее введение временной администрации в Промсвязьбанке анонсировали три источника РБК в кредитной организации.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев выехал из России за рубеж 22 декабря. По его словам, он «не сбежал» из России, а отправился в запланированную поездку, в том числе и для лечения.

Брат Дмитрия Ананьева и совладелец банка Алексей Ананьев был в офисе Промсвязьбанка в последний раз 15 декабря.

Активы братьев Ананьевых

Информационные технологии

Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2016 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 52,44 млрд руб.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ.

Инвестбизнес

Финансовые активы Алексея и Дмитрия Ананьевых объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным на сайте компании, ее активы составляют почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. О планах братьев Ананьевых вложить в инвестиционный бизнес на Кипре €100 млн стало известно еще в 2016 году. Сегодня кипрская трейдинговая компания P.S. Capital входит в группу «Промсвязькапитал» наравне с Промсвязьбанком и «Возрождением».

Медиа и издательский бизнес

В 2000 — 2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» продала все газеты, оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

Недвижимость

В начале 2000-х годов братья Ананьевы всерьез занялись недвижимостью. В 2000 году была образована компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН»). В июле 2005 года Ананьевы с участком земли 60 тыс. га вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья, по версии Forbes, а в 2006 году попали в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в Москве с 16 объектами и доходом от них около $47 млн. Среди объектов упоминались БЦ «Карачарово» и складские помещения в Москве, ТЦ «Лига» в Химках. Помимо этого, у компании уже были административное здание в Видном, офисный центр в Санкт-Петербурге и ТЦ в Ростове-на-Дону.

В «Рейтинге рантье — 2017» «Группа ПСН» заняла 20-е место с доходом от аренды около $110 млн и арендуемой офисной площадью 617 тыс. кв. м. Среди активов группы центр городской культуры «Правда» и деловой квартал «Новоспасский». Портфель девелоперских проектов «Группы ПСН» включает около 3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В активной стадии строительства восемь девелоперских проектов. Также «Группа ПСН» управляет земельными активами общей площадью более 40 тыс. га в Московской области.

Теги: Промсвязьбанк
Главное
Опубликовано видео съезда автобуса в подземный переход Общество
Материалы по теме
Ананьев заявил о причастности сотрудников ЦБ к атакам на Промсвязьбанк Бизнес
ЦБ попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка Финансы
МКБ вышел из капитала Промсвязьбанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.