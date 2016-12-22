СМИ узнали о планах Токио обойти ограничения на наступательные вооружения

Япония намерена закупить в США модификацию истребителей F-35, которая позволит обойти существующее ограничение на владение наступательными вооружениями. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

После Второй мировой войны военная доктрина Японии предусматривала отказ от владения наступательными вооружениями, в частности, авианосцами. Этот запрет указан в конституции страны 1947 года. В то же время, в условиях растущей угрозы со стороны Китая и КНДР Токио решил обойти ограничения, пишет издание. Власти страны намерены приобрести в США истребители пятого поколения F-35B, которые способны производить взлет по укороченной полосе и вертикальную посадку. Подобные самолеты пригодны для размещения на вертолетоносцах, входящих в состав ВМС Японии. Таким образом, власти страны смогут формально обойти существующие ограничения на владение авианосцами.

Сейчас в распоряжении японских ВМС имеются эскадренные миноносцы-вертолетоносцы типа «Идзумо» водоизмещением 27 тыс.т. На них может быть размещено порядка 20 вертолетов. Длина этих кораблей составляет около 250 метров, что позволит использовать их в качестве аналога авианосцев в случае приобретения самолетов с укороченным пробегом при взлете.

Япония уже подписала контракт с США на приобретение 42 самолетов модификации F-35A. Модель F-35B была разработана компанией Lockheed Martin для применения Корпусом морской пехоты и продажи Королевскому флоту Великобритании. Также приобрести эту модель намерены ВВС Италии. Сопла двигателей этой модификации самолета способны поворачиваться на 90 градусов, что обеспечивает им возможность производить вертикальную посадку и отказаться от длинных ВПП. Помимо вертолетоносцев Япония может разместить подобные самолеты на базах на удаленных островах, где также не хватает места для полноценных аэродромов.

Ранее правительство Синдзо Абэ одобрило бюджет страны с рекордными расходами на оборону. Оборонные траты в бюджете на 2018 год должны составить $45,7 млрд. В расходы включены средства, которые будут направлены на подготовку к размещению в стране систем ПРО американского производства Aegis Ashore.