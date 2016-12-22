В Сан-Диего два человека погибли в столкнувшемся с домом самолете
Общество, 08:07
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В Сан-Диего два человека погибли в столкнувшемся с домом самолете
В американском Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземления, при которой врезался в жилой дом. Два человека погибли, сообщает CBS News.
Вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку. Пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.
Всего в самолете находились четыре человека, двое из них погибли. На земле никто не пострадал. В результате крушения возник пожар, который был потушен прибывшими пожарными.
В октябре во Флориде легкомоторный самолет совершил попытку вынужденной посадки на улице города. Самолет врезался в два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек.