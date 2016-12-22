Украинский военнослужащий попросил статус беженца в России

Украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Брянской области. Свой поступок он объяснил неуставными отношениями в части.

Военный служил в одной из украинских частей по контракту. По его словам, он самовольно оставил часть после того, как столкнулся с притеснениями со стороны сослуживцев. «Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — сообщили в ФСБ.

Решение о судьбе военного будет принято уполномоченными российскими органами, добавили в пресс-службе.

Пресс-служба Генштаба Украины опровергла это сообщение. Заявление украинского командования было опубликовано на странице Генштаба в Facebook. В Генштабе подчеркнули, что это сообщение не соответствует действительности и обратились к представителям СМИ с просьбой «не распространять непроверенную информацию».

«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу», — подчеркнули в пресс-службе украинского командования.

В октябре российские пограничники задержали украинского военного, самовольно покинувшего свою часть, дислоцированную в зоне конфликта в Донбассе. Командованию он объяснил свой отъезд «семейными обстоятельствами». В ВСУ начали проверку в связи с инцидентом.

Позднее, в начале декабря погранслужба Украины отчиталась о трех россиянах, попросивших убежища. Один из них заявил, что в России его преследуют за участие в антикоррупционных митингах. Двое других также сообщили о преследованиях в связи с оппозиционной деятельностью. Россияне были направлены в миграционную службу Украины.