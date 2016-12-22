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Во Франции с помощью вертолетов эвакуировали около 150 лыжников
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Во Франции с помощью вертолетов эвакуировали около 150 лыжников
Общество, 23:13
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Во Франции с помощью вертолетов эвакуировали около 150 лыжников

На горнолыжном курорте Шамрус близ Гренобля при поломке подъемника оказались заблокированы более 150 лыжников, сообщает France Info со ссылкой на местную спасательную службу. Их эвакуация была проведена с помощью двух вертолетов.

Инцидент произошел днем 24 декабря. Из-за поломки подъемник остановился и более 150 человек оказались заблокированы в застрявших на высоте гондолах. Подъемник, где оказались заблокированы туристы, начинается от высоты 1600 метров и достигает конечной точки на высоте 2200 метров. 

Для того, чтобы эвакуировать лыжников, спасатели задействовали два вертолета. Они подлетали к гондолам и  помогали людям покинуть их через люки на крышах, после чего с помощью тросов опускали их на землю. Видео спасательной операции было опубликовано очевидцами в Twitter.

В конце августа в Альпах при восхождении погибли пять альпинистов, еще один оказался тяжело ранен. Инцидент произошел на высоте 3 тыс.метров.

Теги: Франция , спасатели , лыжники
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