Перерезавший альпинисту трос петербуржец получил четыре года колонии

Петербуржца Александра Федорова, перерезавшего спусковые веревки промышленному альпинисту, приговорили к четырем годам лишения свободы, заявили РБК в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Московского района поддерживала обвинение по этому уголовному делу. Состоялся приговор в Московском районном суде. Суд признал его виновным и назначил наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — пояснили в пресс-службе.

​«Фонтанка.Ру» уточняет, что речь идет о статье «Покушение на убийство». Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Альпинист Денис Луговцов вместе с напарником красил фасад. Федоров подошел к рабочим и потребовал предъявить документы и слезть с крыши, пригрозив сдать их в полицию и перерезать веревки. Приехавшие на место сотрудники МВД проверили документы у альпинистов и разрешили им продолжать работу. Спускаясь, альпинист повис на страховке — основной трос перерезали. Федоров не отрицал, что это сделал он. Свои действия он объяснил тем, что альпинисты портили ему вид из окна.