В Ленинградской области восстановили электроснабжение после шторма

В Ленинградской области полностью восстановлено электроснабжение после шторма, в результате которого без света остались более 5 тыс. жителей региона. Об этом сообщается на сайте ПАО «Ленэнерго», которое входит в группу «Россети».

«С 19:30 мск воскресенья все потребители «Ленэнерго» получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6–10 кВ.

«Специалистам сетевой компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей», — отметили в «Ленэнерго».

Главное управление МЧС по Ленинградской области 24 декабря сообщило, что без электричества остались 5013 жителей региона. Сообщение об отключении электроснабжения в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах поступило в ведомство в 14:10 мск.