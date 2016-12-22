В Ленинградской области более 5 тыс. человек остались без электричества

В Ленинградской области остались без электроснабжения 5013 человек, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
«В 14:10 мск 24 декабря 2017 года поступило сообщение об отключении электроснабжения в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах», — говорится в сообщении. Ориентировочное время восстановления уточняется, добавили в ведомстве.
На сайте ПАО «Ленэнерго», которое входит в группу «Россети», сообщается, что специалисты завершили восстановительные работы во Всеволожском районе к 17:00 мск. Ремонт в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах продолжается. «Энергетики сократили количество погашенных потребителей до 900 человек», — говорится в сообщении.
В «Ленэнерго» добавили, что технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6–10 кВ. «Специалистам удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового погашения потребителей», — отметили в компании.