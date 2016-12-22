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Лидер партии «Российский общенародный союз» подал документы в ЦИК
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Лидер партии «Российский общенародный союз» подал документы в ЦИК
Выборы президента России, 24 дек, 19:30
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Лидер партии «Российский общенародный союз» подал документы в ЦИК

Глава партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин подал в Центризбирком документы на регистрацию кандидатом в президенты, передает «РИА Новости».

Партийный съезд выдвинул Бабурина кандидатом на выборах в пятницу, 22 декабря. Зампред партии Евгений Артюх сообщал, что делегаты единогласно поддержали кандидатуру лидера партии, пишет агентство.

Кого выдвинули партии в президенты России. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Сергей Бабурин работал в I, II и IV созывах Госдумы. Во II и IV созывах он был заместителем председателя нижней палаты.

«Российский общенародный союз» — партия, которая была преобразована из одноименного общественно-политического движения на съезде в декабре 2011 года. ​Тогда же Бабурин был избран председателем партии.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О намерении участвовать в них заявили нынешний президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский и другие. В общей сложности принять участие в выборах собираются более 30 человек.

Теги: выборы , ЦИК РФ , Сергей Бабурин
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