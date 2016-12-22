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Суд удовлетворил иск пенсионера к Навальному о возвращении пожертвований
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Суд удовлетворил иск пенсионера к Навальному о возвращении пожертвований
Выборы президента России, 11:16
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Суд удовлетворил иск пенсионера к Навальному о возвращении пожертвований

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск москвича Михаила Костенко к политику Алексею Навальному и постановил взыскать с соответчика, главы избирательного штаба оппозиционера Леонида Волкова чуть более 50 тыс. руб. в пользу истца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что стороны могут обжаловать решение суда в течение одного месяца. Костенко подал иск к Навальному в начале ноября. Он потребовал от политика вернуть 50100 руб., которые пожертвовал на его президентскую кампанию. По словам Костенко, он перечислил свои деньги оппозиционеру в августе 2017 года, поскольку «поддерживал его по многим вопросам».

Позднее стало известно, что Навальный не сможет принять участия в президентских выборах в 2018 году из-за наличия непогашенной судимости. «Умолчав о наличии ограничений на выдвижение Навального, умышленно ввели меня в заблуждение, то есть совершили мошеннические действия, злоупотребив моим доверием для завладения принадлежащими мне денежными средствами», — указывалось в иске Костенко. Также москвич выразил недовольство тем, что пожертвования собираются на счет Волкова, а не Навального.

Леонид Волков рассказал РБК, что это как минимум третий иск подобного рода, предыдущие заканчивались победой штаба Навального. По словам Волкова, Костенко не обращался в штаб Навального, а сразу подал иск в суд. Волков отметил, что по закону деньги не подлежат возврату, так как были пожертвованы на добровольной основе.

Костенко — «никакой не сторонник» Алексея Навального, подчеркнул Волков. «Это пенсионер из деревни в Карелии, который отправил ровно 50100 руб. [дела до 50000 рассматриваются мировым судом], никогда не выходил на контакт и никак себя не обозначал», — сказал Волков.

«То есть это с самого начала провокация, и человек подставной, именно чтобы его было не найти, чтобы журналисты не могли с ним поговорить — пенсионер из глухой деревни», — заявил РБК Волков. По его словам, цель «провокации» — получить заголовки вроде «Суд обязал Навального вернуть деньги разочаровавшемуся стороннику». «Хотя, конечно, никаким сторонником тут не пахнет», — заключил руководитель штаба оппозиционера.

Навальный сообщил о том, что будет баллотироваться в президенты в декабре 2016 года после отмены приговора по «делу «Кировлеса». В ходе пересмотра дела оппозиционеру дали новый срок. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Навальный в этом случае сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы не раньше 2028 года.

Условный срок Навальному дали в 2013 году за хищения на предприятии «Кировлес». В 2016 году приговор был отменен согласно постановлению Европейского суда по правам человека. В феврале 2017 года при пересмотре дела Навальный получил пять лет условно. Таким образом, срок наказания истекает в августе 2018 года. Еще один срок Навальный получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, тогда политика приговорили к 3,5 годам условно. Политика обвинили в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем.

Теги: Суд , Алексей Навальный , Леонид Волков , пожертвования , Иск , штаб Навального
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