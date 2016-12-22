Летевший в Сеул самолет сел в Хабаровске из-за недомогания пассажира

Boeing 777 авиакомпании Korean Air, летевший из Вашингтона в Сеул, экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас воздушное судно ставится на стоянку. Руление сейчас. Все необходимые службы в ожидании — таможня, пограничная служба. Самолет полетит дальше вскоре, возможно через полчаса», — сообщила агентству начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

При этом в пресс-службе регионального управления МЧС РБК сообщили, что не получали информации об экстренной посадке лайнера.

Позже в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу «Интерфаксу» сообщили, что пассажир, из-за которого была совершена внеплановая посадка, умер еще до момента приземления. «Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту», — сказал представитель транспортной полиции.

24 ноября самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула во Франкфурт, совершил экстренную посадку в Белграде из-за того, что пилоту стало плохо.