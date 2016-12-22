Летевший в Германию самолет сел в Сербии из-за самочувствия пилота
Общество, 17:23
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Летевший в Германию самолет сел в Сербии из-за самочувствия пилота
Самолет компании Turkish Airlines, летевший из Стамбула во Франкфурт, экстренно сел в Белграде из-за ухудшения самочувствия капитана воздушного судна. Об этом сообщает РТС (Радио и телевидение Сербии).
Посадка была совершена около 11:00 по местному времени (13:00 мск). Капитана отправили в больницу. Уточняется, что он был в сознании.
На борту самолета находились 144 пассажира и пятеро членов экипажа. Они размещены в транзитной зоне.
Инцидент вызвал небольшой сбой в расписании. Администрация аэропорта пообещала вскоре устранить его.
21 ноября самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину увезли в одну из городских больниц.