Летевший в Германию самолет сел в Сербии из-за самочувствия пилота

Самолет компании Turkish Airlines, летевший из Стамбула во Франкфурт, экстренно сел в Белграде из-за ухудшения самочувствия капитана воздушного судна. Об этом сообщает РТС (Радио и телевидение Сербии).

Посадка была совершена около 11:00 по местному времени (13:00 мск). Капитана отправили в больницу. Уточняется, что он был в сознании.

На борту самолета находились 144 пассажира и пятеро членов экипажа. Они размещены в транзитной зоне.

Инцидент вызвал небольшой сбой в расписании. Администрация аэропорта пообещала вскоре устранить его.

21 ноября самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно приземлился в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Женщину увезли в одну из городских больниц.