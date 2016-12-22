Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты

Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты. Об этом сообщает ТАСС.

Собрание прошло в спортивном комплексе «Крылатское». Полонский во время выступления заявил: «Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более-менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов».

По словам бизнесмена, к России нужно относиться как к большому девелоперскому проекту. Одним из важнейших пунктов политической программы, по данным предпринимателя, станет поддержка бизнеса. «России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», — заявил Полонский.

При этом члены инициативной группы, как замечает ТАСС, во время мероприятия вели себя эмоционально, и бизнесмену не раз приходилось призывать их к спокойствию. «Если мы не можем себя прилично вести, что мы тогда требуем от страны?» — возмущался он.

По словам бизнесмена, он намерен подать документы в Центризбирком уже 24 декабря.

Адвокат Полонского Роман Котельников направлял главе ЦИК Элле Памфиловой запрос, где требовал уточнить, может ли его подзащитный участвовать в выборах. По его мнению, судимость не должно стать препятствием, так как обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на ч. 3 ст 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности​). Таким образом, из категории тяжких преступлений оно перешло в категорию средней тяжести. Кроме того, Полонский был освобожден в зале суда и, соответственно, должен считаться несудимым.

В ЦИК ответили, что «каждый гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования решения о назначении выборов вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ». «Центральная избирательная комиссия РФ после приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации», — сообщили в комиссии.

В июле Полонский был признан виновным в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков. Его приговорили к пяти годам колонии и отпустили в зале суда в связи с истечением срока давности. 8 ноября суд подтвердил законность амнистии. О намерении баллотироваться Полонский заявлял еще во время нахождения в СИЗО.

Выборы президента России пройдут 18 марта. О намерении участвовать в них заявили более 30 человек, в том числе нынешний президент России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.