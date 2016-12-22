Британская полиция поймала 21 подозреваемого с помощью подарочных корзин

Британская полиция попробовала выманить разыскиваемых преступников рождественскими корзинами. Этот «трюк» газета The Independent сравнила с аналогичным методом, который был показан в мультсериале «Симпсоны».

Сотрудники правоохранительных органов Южного Йоркшира, как сообщает газета, разослали по предполагаемым адресам разыскиваемых «сертификаты на бесплатные подарки к Рождеству» — в них подозреваемым предлагалось бесплатно получить праздничный набор — вино, шампанское, пудинг и корзину со деликатесами.

Как именно был организован поиск предполагаемых преступников The Independent не уточняет, однако замечает, что тем из них, кто согласился на получение продуктового набора, полицейские предложили согласовать время доставки.

В результате этой операции, по данным издания, удалось найти 21 человека — подозреваемых в ограблении, разбое, мошенничестве, пьяном вождении, нарушениях ПДД, наркоторговле и сексуальных домогательствах. Причем один из них был арестован, другим полиция выдала предписания о штрафах и ограничениях, замечает The Independent.

Похожий метод в восьмой серии девятого сезона «Симпсонов» использовал и персонаж мультсериала — начальник городской полиции Виггам, напоминает издание. Он разослал нарушителям уведомления о том, что они выиграли моторные лодки.

Видео: Gusty Wilkins / YouTube

Одним из попавшихся на эту уловку был главный герой сериала Гомер, не заплативший штраф за неправильную парковку. Премьера эпизода состоялась в ноябре 1997 года. Издание не располагает информацией, руководствовались ли полицейские сериалом, когда планировали операцию.